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Актуальный комментарий

Андрей Тарасенко: Часть земель Минобороны в Приморье выведут из-под запрета

Речь идет о территориях портов, которые недавно стали принадлежать военному министерству
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Один из вопросов, который предстоит решить для развития морской портовой инфраструктуры в Приморье, – земельный. Врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что уже провел соответствующие переговоры с Министерством обороны РФ. Эту тему обсудили на заседании Общественного экспертного совета по транспортной политике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Встречу с портовиками Приморья Андрей Тарасенко провел на площадке ОЭС. Помимо действующего состава совета в заседании приняли участие приглашенные руководители портовых компаний.

Участники заседания обсудили вопросы, которые значимы как для отдельно взятой компании, так и для развития отрасли в целом: это необходимость увеличения флота, объема контейнерных перевозок, развития железнодорожной инфраструктуры.

Одну из возникших проблем озвучил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев. Он рассказал, что в настоящее время компания реализует инвестиционный проект по строительству третьей очереди специализированного комплекса. Запуск проекта стоимостью 31 миллиард рублей позволит увеличить грузооборот порта до 40 миллионов тонн в 2019 году.

«Завершаем монтаж оборудования на терминале, сборки вагонопрокидывателя и части конвейерных звеньев, которые будут соединять основные склады нового терминала с действующим комплексом. Планируем закончить работы в 2018 году. Уже запускаем оборудование на холостом ходу. Проектом предусмотрены все необходимые мероприятия по охране окружающей среды. Вместе с тем, важно решить вопрос о снятии Минобороны обременений на землю. В сентябре 2017 года запретная зона была наложена практически на весь поселок Врангель. То есть собственники зданий, сооружений, мы в том числе, не могут проводить работы, связанные с вводом в эксплуатацию, капитальным ремонтом», – озвучил Анатолий Лазарев.

Врио губернатора заявил, что этот вопрос может быть решен положительно. Для этого налажено взаимодействие с профильным министерством:

«Мы с Министерством обороны нашли общий язык. Буквально на днях состоялась продуктивная встреча. Мы договорились о выводе из-под запрета земельных участков, участков под аквакультуру, а также для портовых мощностей», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

При этом глава региона акцентировал, от бизнеса ждут взаимности – социально направленной деятельности:

«Нельзя забывать о социальной нагрузке. Необходимо привлекать работников из местного населения», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Отметим, в Приморском крае расположено шесть морских портов: Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, Зарубино и Ольга, общей площадью почти тысяча гектаров. В 2016 году их грузооборот составил 116,02 миллионов тонн, начиная с 2010 года он вырос почти на 70%.

В настоящее время практически во всех морских портах края проводится модернизация и расширение производственных мощностей, планируется строительство новых морских терминалов. Андрей Тарасенко подчеркнул, что руководство региона готово активно взаимодействовать с портовиками, чтобы развивались как предприятия, так и экономика Приморья.

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