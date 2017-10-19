Неизвестный вырвал у женщины сумку с деньгами во Владивостоке

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Владивостока, которая сообщила о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в ночное время в районе улицы Калинина злоумышленник открыто похитил у потерпевшей сумку с деньгами и телефоном, после чего скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 10 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.

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