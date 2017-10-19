В Приморье расследуется дело по факту смерти человека на железной дороге

В отношении машиниста тепловоза возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении машиниста тепловоза ООО «Локомотив-ДВО» по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, в мае 2017 года машинист тепловоза ООО «Локомотив-ДВО» при организации и проведении ремонтных работ допустил нарушения требований нормативных актов в области охраны труда, что повлекло механическое разрушение главного резервуара тепловоза ТЭМ 2 № 258, и, как следствие, смертельное травмирование человека.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.