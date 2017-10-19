Восточный Порт: угольной пыли не будет

С приходом зимы тема чистоты воздуха в портах становится актуальнее

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Крупнейший в России специализированный угольный порт - «Восточный Порт» - разработал план дополнительных мероприятий по предотвращению угольной пыли в холодное время года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

С приходом зимы тема чистоты воздуха в портах Приморского края становится актуальнее из-за климатических особенностей региона – осадков становится меньше, ветровая нагрузка усиливается, влажность воздуха понижается. Как отмечается в сообщении компании, реализация разработанного комплекса мероприятий позволит значительно улучшить экологическую обстановку. Предприятие готово остановить перевалку при усилении ветра до штормовых показателей.

Наибольший риск пыления возникает в месте непосредственной выгрузки угля из вагонов и на пересыпных станциях. В преддверии зимы было заменено 19 фильтров на дробильно-сортировочном оборудовании на специализированном угольном терминале.

«В рамках реализации плана природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды угольной пылью на Специализированном угольном комплексе на постоянной основе проводится модернизация спецтехники. Уже в следующем году для повышения эффективности ее использования планируется оборудовать малогабаритными снегогенераторами складские стакеры и реклаймеры, а также судопогрузочную машину на 49 причале. Кроме того, шланг подачи воды на судопогрузочной машине будет оснащен термокабелем, а стакеры и реклаймеры – барабанами для намотки подогреваемого шланга подачи воды», – говорит главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений Арехта.