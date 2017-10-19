Богатые и знаменитые: Forbes отдал предпочтение писательнице и футболисту

Джоан Роулинг, Криштиану Роналду и группа Coldplay – самые богатые знаменитости по версии журнала Forbes

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых европейских знаменитостей, сообщает РИА VladNews. Суммарный заработок 20 звезд за один год превысил 1 млрд долларов. Больше всех заработала Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. Продажи книг и отчисления от фильма «Фантастические твари, и где они обитают», принесли британской писательнице 95 млн. долларов. На втором месте футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду – 93 млн. долларов. Тройку замыкает музыкальная группа Coldplay, ее доход в 2017 году составил 88 млн. 12 из 20 богатых европейских звезд представляют Великобританию, а женщин в рейтинге всего 2 – Джоан Роулинг и певица Адель. Мир не готов, чтобы в рейтинге было 50/50 мужчин и женщин, рассказала в эфире радио Sputnik исполняющий обязанности главного редактора сайта Starhit.ru Светлана Комарова.

«В этом году актеры не попали в список. Просто в данный момент кино не находится на таком пике популярности, как музыка. Большинство людей предпочитают проводить время за прослушиванием любимых исполнителей, а не пойти в кино. Мне кажется, в Голливуде стало меньше хороших фильмов. Музыкальная индустрия изменилась. Сейчас основной рейтинг – рейтинг Itunes. Кто занимает там первую позицию, того и любит народ. Что касается Джоан Роулинг, когда мы говорим о российский писателях, возможно, это только автограф-сессии, но там, в индустрии, куча парков, посвященных Гарри Поттеру. Помимо книг, каждое упоминание героя приносит доход. То, что в рейтинге мало женщин, по большей части предпочтения аудитории. Мир не готов, чтобы в этом рейтинге было 50/50. Еще не везде так развито движение феминизма, как в ряде стран. Судя по всему, не получается выбрать достойных кандидатов среди представительниц прекрасного пола. То, что женщин больше, чем мужчин, тоже влияет. В каждый рейтинг входит красивый мужчина-спортсмен – это явно выбор женщин. Мода всегда стоит немного особняком от спорта, от музыки. На сайте скорее будут смотреть на музыканта или артиста, тем более, если это приурочено к какой-то премьере», – считает эксперт.