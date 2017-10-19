Хореограф из Тюмени извинилась перед владивостокцами

Алена Зыкова выложила видео обращение

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Хореограф из Тюмени Алена Зыкова, которая накануне выложила видео на фоне мостов Владивостока, обозвав приморскую столицу «пятой точкой» России, принесла извинения, сообщает РИА VladNews. Свое видеообращение девушка выложила на своей страничке в Инстаграм.

По словам Алены Зыковой, ее просто все не так поняли.

- Уважаемы жители Владивостока! Пожалуйста, успокойтесь, я ничего плохого не имела в виду. Я имела в виду то, что у нас огромная страна и как долго нам ехать от одного города до другого. Очень тяжелая дорога. На самом деле у вас прекрасный город, прекрасные мосты, хорошая кухня. Ничего плохого я не имела в виду. Успокойтесь, я приношу свои извинения! Мира вам и добра, всего хорошего, - обратилась хореограф к жителям Владивостока.

Напомним, что слова Алены Зыковой про «пятую точку» накануне вызвали шквал комментариев в сети. Владивостокцы бурно обсуждали слова хореографа в течение всего дня.