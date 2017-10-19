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Часть Владивостока останется без света в четверг, 19 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

50 лет ВЛКСМ ул.26, 26А, 26Б, 28,

Апухтина ул.10, 5, 8, 8Б, 8В,

Бурачка ул.10, 4, 6, 8,

Вилкова ул.11, 9,

Восточный пр-кт 11, 12, 13, 14, 16Б, 20, 22, 22Б, 26, 28, 3, 5, 5Б, 9,

Всеволода Сибирцева ул.117, 119, 121, 123, 125, 129, 74А, 76, 78, 80, 80А, 80Б,

Вторая ул.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9Б,

Высокая ул.27, 27А, 29, 30, 31, 33,

Енисейская ул.15, 19, 2, 3,

Карла Либкнехта ул.37,

Кирова ул. 20А, 22,

Короленко ул.54,

Майкова ул.10А, 2, 2А, 2Д, 4, 6, 6Б, 8,

Маковского ул.190,

Мопровская ул.10, 13, 14, 15А, 16, 18, 8, 9,

Плещеева ул.2, 2В, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А,

Пушкинская ул.17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 8,

Станичная ул.12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27,

Тюменская ул.6

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