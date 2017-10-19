Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 19 октября

Плановое отключение

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 октября, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Дата начала: 19.10.2017 - 09:00

Дата окончания: 19.10.2017 - 17:00

Причина отключения: 19.10.2017 г. Ремонтные работы

Адреса:

Днепровская, 19.

Тухачевского, 72.

Дата начала: 19.10.2017 - 09:30

Дата окончания: 19.10.2017 - 19:00

Причина отключения: 19.10.2017 Устранение течи

Адреса:

Клубная 2, 3, 4, 6, 7, 7/1,

Лермонтова 1-29, 8, 30, 34, 36, 36а,

Энгельса 3, 5, 7,

Минская ч/с,

Порт-Артурская ч/с