Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 19 октября

Сегодня, 19 октября, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Дата начала: 19.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 19.10.2017 - 17:00
Причина отключения: 19.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:
Днепровская, 19.
Тухачевского, 72.
Дата начала: 19.10.2017 - 09:30
Дата окончания: 19.10.2017 - 19:00
Причина отключения: 19.10.2017 Устранение течи
Адреса:
Клубная 2, 3, 4, 6, 7, 7/1,
Лермонтова 1-29, 8, 30, 34, 36, 36а,
Энгельса 3, 5, 7,
Минская ч/с,
Порт-Артурская ч/с