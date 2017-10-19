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Общество

Во Владивостоке сегодня пойдет дождь

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +1...+15°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +10…+12°С.

В Уссурийске облачно, вечером небольшой дождь. Ветер южный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +11…+13°С.

В Находке облачно, вечером небольшой дождь. Ветер ююжный, юго-восточный умеренный. Температура +10…+12°С.

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