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В конце октября во Владивостоке пройдет региональный фестиваль всероссийского проекта «Nauka 0+»

В программе фестиваля – выставка технологий, экспериментариум, лекции и мастер-классы, встречи с учеными и экскурсии в лаборатории
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В пятницу и субботу, 27 и 28 октября, во Владивостоке состоится региональный фестиваль всероссийского проекта «Nauka 0+» – масштабное событие для популяризации научных знаний и технологий. Его главной региональной площадкой станет Дальневосточный федеральный университет, который примет у себя ученых и разработчиков в сфере IT и новых технологий со всего Дальнего Востока. Мероприятия проекта пройдут не только в стенах вуза, но и на паруснике «Паллада», который будет пришвартован на Университетской набережной. Вход для зрителей на все площадки фестиваля будет свободным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Темой всероссийского фестиваля науки в этом году станут «Большие данные» (Big Data). По словам его координатора во Владивостоке Ивана Земченко, огромный объем информации – это особенность современного общества. И задача фестиваля состоит в том, чтобы показать грань, когда потоки данных превращаются в понятные объекты, системы и явления.

«Фестиваль науки во Владивостоке – это возможность вживую увидеть современные достижения техники и различных наук. Наука сегодня неотделима от нашей жизни, нас везде окружают новые знания и технологии, – рассказал Иван Земченко. Теперь у каждого есть шанс побывать на главном научном событии осени и увидеть все самое актуальное за несколько дней. Причем, важно, что у фестиваля нет возрастных ограничений. Приходите семьями, с детьми, дедушками и бабушками – интересно будет каждому».

В программе фестиваля – выставка технологий, экспериментариум (как выглядят настоящие эксперименты), лекции и мастер-классы, встречи с учеными и экскурсии в лаборатории. Гости мероприятия узнают о российских и зарубежных разработках, примут участие в разных опытах, погрузятся в виртуальную реальность и смогут создать собственного робота. Программа фестиваля прилагается. Подробности можно узнать в социальной сети ВКонтакте в официальной группе фестиваля науки во Владивостоке.

Отдельными событиями фестиваля науки станут научное шоу, фестиваль технологического искусства «Пуск», научный стендап «Science Slam Владивосток», литературное шоу «Кот Бродского», соревнования по конструированию роботов «Robotics Tournament 2017» и полуфинал конкурса инновационных проектов «Умник».

Студенты и преподаватели дальневосточных вузов представят конструкторские направления и предложат оригинально провести время – например, принять участие в тараканьих бегах с управляемыми чипами или увидеть левитацию твердых объектов в газообразной атмосфере.

Специальными гостями «Nauka 0+» станут нобелевский лауреат Риккардо Валентини, психофизиолог и популяризатор науки Илья Захаров, физик-экспериментатор Даниил Пономаренко, руководитель проектов компании «АСПРОМТ» Яна Теплова и руководитель архитектурной мастерской «Проектная группа А2» Петр Виноградов.

Для справки

Инициатором проведения фестивалей науки в России стал Московский государственный университет имени Ломоносова. С 2011 года событие получило всероссийский статус и проходит под эгидой Министерства образования и науки РФ. Во Владивостоке главным организатором фестиваля науки 2017 является ДВФУ в статусе центральной площадки на Дальнем Востоке.

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