Во Владивостоке состоялся первый матч баскетбольного сезона

Традиционно за звания чемпиона города борются команды двух групп

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Во вторник, 17 октября, стартовал очередной сезон чемпионата Владивостока по баскетболу среди мужских команд. Традиционно за звания чемпиона города борются команды двух групп. В первой играют команды, имеющие большие амбиции и готовые представлять город не только на краевых, но и на дальневосточных и даже всероссийских любительских соревнованиях. Вторую группу представляют ветераны, юниоры и молодые команды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Открыть чемпионат выпала честь командам «Скиф» и «Первомайское». Оба коллектива подошли к игре ответственно и показали хороший, динамичный баскетбол. В последней четверти команда «Скиф», проигрывая семь очков, смогла сократить отставание в счете до минимума за 12 секунд до конца встречи, но так и не смогла провести атаку. Итог встречи 56:55 в пользу «Первомайское».

Напомним, чемпионат Владивостока проходит при непосредственной поддержке федерации баскетбола Приморского края. В первой группе выступают команды «ДВФУ», «ВГУЭС», «Первомайское», «СКИФ-1», «Цунами», «Либерти». Команды второй группы: «Баскетклаб», «Спартак» ДЮБЛ, «Дальзавод», «ТГМУ», «ДВГТРУ», «Локомотив», «Эверест», «ДВГГТК», «ВГУЭС-2», «СКИФ-2», «Вояж». Все игры проходят в спорткомплексе «Арена-Спорт» (ул. Володарского, 3а).

Анонсы игр, таблицы и результаты игр – на официальном сайте федерации баскетбола Приморского края.