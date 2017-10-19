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Общество

Во Владивостоке завершаются работы по установке тротуарной тактильной плитки

В этом году работы по установке тактильной плитки ведутся в районе остановок общественного транспорта
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Работы по установке на улицах приморской столицы тротуарной тактильной плитки, которые были запланированы на текущий год, подходят к концу. Дорожными указателями для слабовидящих людей оборудуют 19 социально-значимых маршрутов во всех районах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Все работы, проводимые в рамках программы «Доступная среда», согласованы с общественными организациями инвалидов города, – отметила Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города Владивостока. – Общественные объединения не только сами предлагают участки для адаптации, но и участвуют в приёмке выполненных работ».

Так, к примеру, сегодня, 18 октября, представители администрации города совместно с руководителем регионального общества слепых Светланой Кротенок посетили объекты в районе остановки общественного транспорта «Изумруд» и на улице Верхнепортовой. Здесь в местах примыкания тротуаров к проезжим частям, а также возле препятствий на пути следования уже установили тактильную плитку. Специалисты и общественники посмотрели и оценили выполненные работы.

«Тактильная плитка играет большую роль в пространственной ориентации слабовидящих людей. Особенно она важна на сложных перекрестках и автобусных остановках, – подчеркнула Светлана Кротенок. – Очень хорошо, что в нашем городе проводится такая работа».

Отметим, что в этом году работы по установке тактильной плитки ведутся в районе остановок общественного транспорта «Чайка», «Зои Космодемьянской», «Окатовая», а также на улицах Муравьева-Амурского, Верхнепортовой, Русской, Борисенко, Луговой, Казанской, Океанском проспекте и ряде других.

К слову, в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» во Владивостоке не только устанавливают тактильную плитку, но и оборудуют специализированные парковочные места для транспорта инвалидов, понижают бордюры, обустраивают остановки общественного транспорта, ступени на социально значимых маршрутах выделяют контрастным цветом, устанавливают речевые информаторы на светофорах, а также проводят множество других работ.

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