В администрации Владивостока утвержден экспертный совет по присуждению молодежной премии «Есть за что!»

На денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей претендуют 92 человека

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока утвержден состав экспертного совета по присуждению премии для молодёжи города «Есть за что!» за 2017 год. Экспертам предстоит обсудить критерии оценки и возможности проверок кандидатов на премию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Эксперты могут свободно звонить всем кандидатам и тем, кто их рекомендовал, для уточнения и подтверждения любой информации. Кроме того, будем изучать информацию в СМИ и социальные сети всех подавших заявку для более полного понимания значимости этого человека для города», – рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Премия «Есть за что!» – это поощрение, одобрение деятельности молодых людей за вклад в развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия Владивостока, в области предпринимательства и экономического развития, в области образования, просвещения и науки, развития общественных связей и журналистики, в области социальных коммуникаций и благотворительности, в области искусства и культуры, в укрепление здорового образа жизни и в области охраны экологии городской среды.

Молодежная премия присуждается горожанам в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающим и учащимся (работающим) на территории Владивостокского городского округа. Основанием для присуждения награды является состоявшееся дело, событие, которое повлияло на развитие приморской столицы и принесло пользу горожанам.

Состав экспертного совета премии «Есть за что!»:

1. Наталья Мальцева – председатель экспертного совета, заместитель главы администрации города Владивостока;

2. Дмитрий Нестеренко – заместитель председателя экспертного совета, начальник управления по делам молодежи администрации города Владивостока;

3. Анастасия Полтавцева – секретарь экспертного совета, старший специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с молодежными и детскими общественными объединениями управления по делам молодежи администрации города Владивостока;

4. Екатерина Беляева – главный специалист центра поддержки предпринимательства Службы проректора по развитию ДВФУ;

5. Андрей Брик – председатель Думы города Владивостока;

6. Волков Андрей – директор муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

7.Сергей Соловьев – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система»;

8. Антон Шумейко – главный специалист 1 разряда отдела оперативной информации управления по работе со СМИ администрации города Владивостока.

Напомним, на денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей претендуют 92 человека. Из них премии в конце года будут удостоены десять лауреатов.

К слову, премия «Есть за что!» была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году. Она присуждается с целью поддержки и поощрения активной молодежи приморской столицы, проявивших себя в общественной жизни города, в реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.