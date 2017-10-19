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Политика и экономика

Индексация пенсий в 2018 году - кому, когда и на сколько повысят

Пенсии неработающих россиян поднимутся на 3,7%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Индексация пенсий в 2018 году произойдет не с 1 февраля, как ожидалось ранее, а сразу с 1 января. По словам Максима Топилина, пенсии неработающих россиян поднимутся на 3,7%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Отметим, что ранее был совершенно другой порядок индексации пенсий. Так, повышение осуществлялось с 1 февраля на уровень инфляции прошлого года. Изначально предполагалось, что в 2018 году инфляция страховых пенсий будет проведена по такому же принципу и составит 3,2%.

Следует уточнить, что в результате индексации 1 января 2018 года стоимость балла будет увеличена на 2,91 рубля и составит 81,49 рублей.

Также Топилин уточнил, что с апреля 2018 года на 4,1% будут проиндексированы и социальные пенсии. Для работающих пенсионеров индексация в следующем году не предусмотрена.

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