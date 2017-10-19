Ученые предсказали мощную и смертоносную вспышку на Солнце

Вспышка будет такой силы, что из-за нее могут перестать работать некоторые спутники

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Американские ученые заявили о том, что в ближайшие 100 лет на Солнце произойдет мощная вспышка, которая может даже стать причиной гибели людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Издание New Scientist рассказало об исследовании ученых из Гарвардского университета.



Вспышка, о которой говорят ученые, будет настолько мощной, что она сможет спровоцировать сбой в работе энергосистем по всему миру. Вспышка будет такой силы, что из-за нее могут перестать работать некоторые спутники. Также ученые не исключают, что эта вспышка приведет к человеческим жертвам.



Как рассказали исследователи, к такому выводу они пришли, проанализировав данные о вспышках на Солнце, которые удалось собрать, в том числе и при последних мощных вспышках на нашей звезде.







По словам специалистов, исследование показало, что на Солнце могут произойти супервспышки, которые увеличивают яркость Солнца на 30% и способны «сдуть» озоновый слой на Земле. При таких мощных вспышках выделяется энергия, примерно равная 1036 эрг. Это выше обычной светимости Солнца. Как отмечают исследователи, раз в 20 млн лет на звездах могут происходить вспышки, мощность которых достигает 1038 эрг.



Ученые вспомнили и о супервспышке, которая была на Солнце в 1859 году. Этот «супершторм» получил название Событие Кэррингтона. Из-за него произошла сбой телеграфной связи в Европе и США. Тогда вспышка вызвала яркие полярные сияния в низких широтах. Исследователи уверены, что человечеству следует готовиться к новой не менее мощной вспышке