Переливание крови опасно для мужчин, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Нидерландские ученые в ходе исследования, которое проводилось 10 лет с участием более 31 тысячи добровольцев, выяснили, что переливание крови от беременных женщин мужчинам связано с высоким риском для здоровья последних, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Российскую газету.

Специалисты выяснили, что вырабатывающиеся у женщин во время беременности антитела, необходимые для защиты плода, могут вызвать у мужчин острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Это патологическое состояние, характеризующееся воспалительным поражением легких.

Авторы исследования отмечают необходимость дополнительных исследований установленной связи.