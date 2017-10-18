Стало известно, когда пройдёт очередное заседание по делу Пушкарёва

Дату назвал сам Игорь Пушкарёв в своих социальных сетях

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

«26 октября состоится рассмотрение нашей апелляционной жалобы по продлению ареста в судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда», - написал глава Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Градоначальник также отметил, их позиция неизменна, и они по-прежнему уверены, что никак не смогут повлиять на следствие или скрыться от него.

«Сейчас все стороны готовятся к суду, а Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос об утверждении обвинительного заключения. Нет смысла говорить и о том, что следствию так и не удалось сломать нас изоляцией от родных и близких. В своих попытках они зашли далеко, но не ожидали, что мы не лыком шиты. Да что говорить, владивостокцы переживали и не такие испытания», - резюмировал Игорь Пушкарёв.

Отметим, 29 августа Московский городской суд продлил арест Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября этого года. Позже до этого же срока арест продлили и брату мэра Андрею Пушкарёву.

На сегодняшний день все участники уголовного процесса закончили ознакомление с материалами уголовного дела, а документы были направлены в Генпрокуратуру. В случае, если прокуратура согласится с позицией следствия, первые судебные заседания по делу начнутся уже в ноябре-декабре 2017 года.