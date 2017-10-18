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Общество

Вопросы ремонта дворов в 2018 году обсудили в администрации Владивостока

В этом году по программе завершается ремонт 14 дворов
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

О подготовке программы «Формирование современной городской среды» на будущий год, видах ремонтных работ и условиях софинансирования говорили сегодня, 18 октября, участники Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Владивостока. В заседании под руководством заместителя председателя общественного совета Натальи Войновской приняли участие представители управляющих компаний и администрации города, Дальэнергосбыта, Водоканала, ДГК, депутаты думы Владивостока и общественность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В рамках заседания с докладом выступил начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер. Он рассказал, что формирование проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год в части благоустройства придомовых территорий ведут специалисты управления и управляющие компании, и что в данный момент рассматривается размер софинансирования ремонта дворов со стороны самих жителей.

«Мы готовы обсуждать с общественностью и депутатами размер софинансирования. Оно может быть от 5 до 50 %. Это позволит отремонтировать в городе больше дворов, чем, например, в этом году», – подчеркнул Григорий Пейхвассер.

Напомним, в этом году по программе завершается ремонт 14 дворов.

Продолжил тему директор управляющей компании Советского района Константин Демаков. Он отметил, что при определении доли софинансирования нужно учесть, что дома в городе разной этажности и, соответственно, разные по количеству квартир. Для многоподъездной многоэтажки будет несложно собрать 50 % необходимой на ремонт суммы, а вот для пятиэтажного дома с тремя подъездами существенными окажутся и 20 %.

Заместитель председателя совета Наталья Войновская заверила присутствующих, что этот вопрос будет тщательно проработан и при формировании программы учтут все детали. Также она отметила, что у домов Владивостока уже есть опыт софинансирования: несколько лет назад в городе проводился капитальный ремонт домов по федеральному закону № 185, и тогда по условиям программы также было обязательно финансовое участие самих жителей.

«Когда жители активно участвуют в программе, в том числе и деньгами, отношение к ремонту у них совсем иное. Они заинтересованы в качестве работ и бережном отношении к дому и двору».

Также на заседании совета обсудили вопрос подготовки Владивостока к отопительному сезону. По словам заместителя главы администрации города Сергея Черкасова, подготовительные работы идут по графику и краевой центр будет подключен к теплу вовремя. Обычно это происходит во второй половине октября.

Для справки

Общественный совет по вопросам ЖКХ был создан во Владивостоке в 2012 году по инициативе главы города Игоря Пушкарёва. Прислушиваясь к мнению собственников жилья, управляющих компаний, ТСЖ, специалисты администрации города определяют и корректируют стратегию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты думы города, принимая участие в заседаниях совета, также принимают соответствующие решения и в случае необходимости разрабатывают и вносят поправки в законодательные акты. За пять лет работы совета прошло 19 его заседаний.

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