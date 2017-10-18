Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке

Фильм выходит на большой экран 26 октября

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Буквально неделя остается до выхода на большой экран нашумевшей картины «Матильда», сообщает РИА VladNews.

Фильм стартует в прокате 26 октября. Жители Владивостока уже могут приобрести билеты на сайте сети кинотеатров «Иллюзион».

Напомним, что во Владивостоке во время МКФ «Меридианы тихого» жители города смогли увидеть предпремьерный показ фильма Алексея Учителя - «Матильда». Стоит отметить, что билеты на киносеанс были раскуплены заранее, а в зале не было свободного места.

А уже 21 сентября во Владивостоке появились баннеры на автобусах, гласящие протест против выхода фильма «Матильда» в большой прокат. Однако чем все-таки закончится история после выхода нашумевшей и самой ожидаемой картины этого года – пока остается загадкой.

Отметим, В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий общественный резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.