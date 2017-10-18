Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке 17:08, 18 октября Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке
Моряки из Приморья, задержанные в ОАЭ, готовятся подать сигнал SOS 16:45, 18 октября Моряки из Приморья, задержанные в ОАЭ, готовятся подать сигнал SOS
Директор Приморского океанариума пока остается на посту 16:31, 18 октября Директор Приморского океанариума пока остается на посту
Новостная лента
Октябрь, 18 среда
17:14
Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России
17:14
Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
17:14
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
17:10
Строительство большого современного моста к селу Кроуновка в Уссурийске начнется в этом году
17:08
Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке
16:58
В муниципалитетах Приморья усилят противопожарные меры
16:45
Моряки из Приморья, задержанные в ОАЭ, готовятся подать сигнал SOS
16:31
Директор Приморского океанариума пока остается на посту
16:16
За сутки во Владивостоке произошло более 80 аварий Эксклюзив
16:06
Светлый город
16:04
Гололед на трассе в Приморье стал помехой для автолюбителей Фото
15:51
СМИ помогли семье погибшего в Корее уссурийца
15:38
На улице Верхнепортовой дорожники завершили ремонт и приступили к нанесению разметки
15:12
Приморский эксперт прокомментировал заявление о ядерной войне Эксклюзив
15:00
Известный российский КВНщик проведет конкурс «Краса России» во Владивостоке
14:45
Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США
14:43
В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину
14:30
Спасенный из капкана рысенок погиб в Приморье
14:17
Новый вице-губернатор в Приморье будет договариваться с Москвой
13:42
Большой международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017» во Владивостоке
13:31
Торт с металлической добавкой продавали во Владивостоке
13:28
«Ростелеком» и Фонд новых форм развития образования помогут школьникам осваивать передовые технологии IT-отрасли в технопарках «Кванториум» Фото
13:19
Apple неприятно удивил своих пользователей Эксклюзив
13:07
В Приморье появились новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей Фото
12:55
Во Владивостоке автомобилист совершил наезд на ребенка Эксклюзив
12:44
Когда выгодно приобрести доллар во Владивостоке?
12:32
МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги
12:31
Группа «LOUNA» представит новый альбом во Владивостоке
12:20
Две сотрудницы столовой попались на краже продуктов в Приморье
12:18
Бомбовый дискач 90-х пройдет во Владивостоке Видео
12:08
Два автолюбителя не поделили трассу во Владивостоке Эксклюзив
11:56
Массовое ДТП с участием фуры произошло на трассе в Приморье Видео
11:42
В Приморье водитель «легковушки» залетел под грузовик Эксклюзив
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4218 (157) от 18 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Чистый автобус»: каждый третий просит тряпки
Горожане обсуждают изменения в Генплан столицы Приморья
Голосуем за леопарда
Знай наших вдали от столиц
Авиаперелеты дальневосточников приказано сделать доступней
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке

Фильм выходит на большой экран 26 октября
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Буквально неделя остается до выхода на большой экран нашумевшей картины «Матильда», сообщает РИА VladNews.

Фильм стартует в прокате 26 октября. Жители Владивостока уже могут приобрести билеты на сайте сети кинотеатров «Иллюзион».

Напомним, что во Владивостоке во время МКФ «Меридианы тихого» жители города смогли увидеть предпремьерный показ фильма Алексея Учителя - «Матильда». Стоит отметить, что билеты на киносеанс были раскуплены заранее, а в зале не было свободного места.

А уже 21 сентября во Владивостоке появились баннеры на автобусах, гласящие протест против выхода фильма «Матильда» в большой прокат. Однако чем все-таки закончится история после выхода нашумевшей и самой ожидаемой картины этого года – пока остается загадкой.

Отметим, В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий общественный резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Похожие новости
Группа «LOUNA» представит новый альбом во Владивостоке
12:31, 18 октября 2017 Группа «LOUNA» представит новый альбом во Владивостоке

Специальный гость - группа «Lori!Lori!»

Бомбовый дискач 90-х пройдет во Владивостоке
12:18, 18 октября 2017 Бомбовый дискач 90-х пройдет во Владивостоке

Стоимость билетов: от 1000 до 1500 руб.

Уже шесть заявок подано на танцевальный конкурс «Стартинейджер-2017» во Владивостоке
09:50, 18 октября 2017 Уже шесть заявок подано на танцевальный конкурс «Стартинейджер-2017» во Владивостоке

Очередной бесплатный танцевальный мастер-класс пройдет 22 октября

Жителей и гостей приморской столицы приглашают на фотовыставку «Хрустальный мир»
19:30, 16 октября 2017 Жителей и гостей приморской столицы приглашают на фотовыставку «Хрустальный мир»

Мероприятия в рамках социального проекта «Хрустальный мир» проходили во Владивостоке с 11 августа по 30 сентября

Опубликован ТОП самых интересных событий Приморья-2018
19:14, 14 октября 2017 Опубликован ТОП самых интересных событий Приморья-2018

Всего в регионе за год состоится более 300 культурных и спортивных мероприятий

Крупномасштабная выставка русской живописи открылась в Харбине
13:47, 13 октября 2017 Крупномасштабная выставка русской живописи открылась в Харбине

Мероприятие посетил корр. РИА VladNews

Фестиваль ветеранских хоров прошел во Владивостоке
13:32, 13 октября 2017 Фестиваль ветеранских хоров прошел во Владивостоке

В этот день на сцену вышли девять ветеранских хоров Владивостока