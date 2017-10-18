Новая рассылка в WhatsApp пугает мамочек Приморья

Под видом конфет детям раздают наркотики

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Мамочки из Приморья обеспокоены новой sms-рассылкой в WhatsApp, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Уже не в первый раз в социальных сетях появляются сообщения о том, что в школах под видом землянично-клубничных конфет среди детей распространяют наркотические средства.

"Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные конфеты, которые шипят и «тают» во рту. Конфета пахнет земляникой и раздаётся детям в школьных дворах. Ребёнок съел это, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии", - сообщается в рассылке.

Кроме того, из сообщения становится ясно, что конфеты имеют не только вкус земляники, но и арахисового масла, колы, шоколада, апельсина, вишни и винограда.

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