Мужчина чудом выжил, собирая шишку в лесах Приморья

Приморец заблудился и не мог выйти из леса

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Приморец, заблудившийся в лесу, найден, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГО и ЧС Приморья.

Инцидент произошел еще 11 октября. В тот день мужчина 1983 года рождения из села Тереховка, Надеждинский район, отправился на сборы шишек в Дальнереченский район. При заготовке кедровой шишки в Зимниковском участковом лесничестве, урочище ключ Стахановский, мужчина пропал. На его поиски сразу же выдвинулись родственники и друзья, а также МЧС Приморья.

Как стало известно корреспонденту агентства, на данный момент мужчина уже найден. Пропавшего обнаружили на лесной дороге Зимниковского участкового лесничества в удовлетворительном состоянии. С его слов, он пытался выйти из леса, однако две ночи ему пришлось переночевать в лесу и еще одну ночь он провел в лесном бараке.

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