Приморские браконьеры вышли на рыбалку

Лососевая путина в крае в самом разгар

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В Приморье браконьеры устремились на нерестовые реки в надежде заготовить самую ценную рыбу и красную икру. Ни административное, ни уголовное наказание их не останавливают, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Пограничного управление ФСБ России по Приморскому краю.

Только за последние дни сотрудники ФСБ провели порядка 50 природоохранных рейдов, из незаконного оборота изъято более 300 особей кеты, свыше 70 сетей общей протяженностью порядка 5 км. К административной ответственности привлечены около двух десятков нарушителей промыслового законодательства.

Наибольшая активность браконьеров на сегодняшний день зафиксирована на реке Киевка, западнее поселка Преображение. Браконьеры ставят сети в устьях нерестовых рек, не давая рыбе дойти до мест нереста. Здесь пограничники и представители взаимодействующих структур регулярно задерживают с поличным местных жителей, вышедших на незаконный промысел. Так, двое рыбаков, занимавшихся незаконной заготовкой красной рыбы, едва завидев сотрудников Службы в г.Находка Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, поспешили ретироваться, оставив улов, резиновую лодку с сетями и даже незакрытую автомашину. 33 особи кеты, обнаруженные в салоне их транспортного средства, признаны специалистами нежизнеспособными и уничтожены.

Выявляются при проведении таких рейдов и другие противоправные деяния. Так, в Хасанском районе, в бухте Рейд Паллады, было изъято и возвращено в естественную среду обитания более 10 тысяч 250 особей живого трепанга.

По фактам незаконного промысла возбуждены дела об административных правонарушениях, проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

Уголовное дело возбуждено в отношении 2 иностранцев, нарушивших государственную границу Российской Федерации с целью сбора кедрового ореха.

Пограничники задержали «шишкарей» на участке отделения «Веселый ключ» Службы в с.Камень-Рыболов. Иностранцы успели не только собрать кедровые шишки, но и заготовить порядка 10 килограммов очищенного ореха. Жители китайского приграничья – мужчины 53-х и 32-х лет – строили долгосрочные планы. На это указывали обнаруженные у них приспособления для сбора шишек, мешки и запас провианта.