ГИБДД Приморья: Водителям пора «переобуваться»

В крае уже наблюдаются минусовые температуры и осадки в виде снега

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

ГИБДД Приморского края напоминает водителям о необходимости своевременной замены «летней резины» на «зимнюю», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по краю.

Напомним, что в 2016 году из-за неподготовленности первому снегопаду в крае произошло более 60 ДТП, в большинстве своем они произошли в г. Владивостоке. Всплеск ДТП на легковом транспорте отчасти спровоцировали сами водители – сложную дорожную ситуацию усугубило отсутствие зимней резины.

На территории края уже наблюдаются понижение температуры и осадки в виде снега. Госавтоинспекция рекомендует водителям уже задуматься о смене летней резины на зимнюю.

Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Во время движения следует заранее снижать скорость. Будьте внимательны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и движении возле детских садов и школ. Не забывайте о безопасной дистанции и боковых интервалах.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, что снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках.

Брелоки, браслеты, подвески, делающие пешеходов видимыми для водителей в темное время суток, можно приобрести в отделениях связи Почты России.

Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.