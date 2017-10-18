Прокуратура Владивостока оштрафовала КГУП «Приморский водоканал»

Возбуждено дело об административном правонарушении

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Владивостокская прокуратура проверила целевое использование денежных средств КГУП «Приморский водоканал» при создании объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в ноябре 2016 года краевым унитарным предприятием (заказчиком) заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего развития «Михайловский».

При этом в нарушение пункта 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ заказчиком извещение о закупке у единственного поставщика, документация о такой закупке, проект договора, протокол заседания комиссии по размещению заказов в единой информационной системе не размещались.

Учитывая изложенное, прокуратурой г. Владивостока в адрес директора предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме этого, в отношении начальника отдела по организации закупок КГУП «Приморский водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.