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Дело Пушкарёва

Светлый город

Администрация Владивостока продолжает работы по освещению приморской столицы
Фото: Facebook Фото: Facebook
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В социальных сетях появилась информация о достижениях команды Игоря Пушкарёва в сфере городского освящения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Facebook.

По словам инициаторов акции «Было-Стало» по состоянию на 2008 год во Владивостоке дороги и улицы освещало всего 3 тысячи фонарей. Многие жители помнят, что город был темным, что существенно снижало уровень комфортности и безопасности.

После избрания мэром Игоря Пушкарёва началась масштабная работа по установке сетей уличного освещения. Муниципальное предприятие электрических сетей ежегодно и последовательно устанавливало новые сети освещения не только на основных городских магистралях, но и на самых отдаленных улицах, межквартальных дорогах, вблизи всех школ и детских садов, больниц и поликлиник, на пешеходных переходах и на придомовых территориях.

На сегодняшний день во Владивостоке работает более 46 тысяч фонарей. Высокая освещенность улиц повышает уровень безопасности в городе – как на дорогах, так и в жилых микрорайонах и деловых центрах.

Впервые во Владивостоке с 2011 года используется архитектурная подсветка зданий и сооружений. Тысячи светильников установлены на общественных и жилых зданиях, на телевышке, на памятниках истории и обычных многоэтажках, что создает особый образ вечернего города. Сегодня подсветка установлена на более чем 110 зданиях.

Аккаунты Игоря Пушкарева в социальных сетях:

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Группы поддержки в социальных сетях:

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Одноклассники

Сайт Игоря Пушкарева:

igor-pushkarev.com

Читать далее: http://vladnews.ru/2017/10/17/136809/sledstvie-po-delu-pushkaryova-otkazyvaetsya-prinimat-vo-vnimanie-fakt-otsutstviya-ushherba.html
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