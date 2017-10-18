Турецкую курицу не пустили во Владивосток

Движение груза приостановлено до устранения нарушений

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области пресекли поступление в страну крупной партии куриного мяса сомнительного качества. Движение груза приостановлено до устранения нарушений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

В морской порт Владивосток поступил контейнер, в котором перевозилось замороженное куриное мясо (фарш и мясо мехобвалки) производства Турции общим весом 23430 килограммов.

Наименование продукции было заявлено на русском языке с грубейшими орфографическими ошибками, а также наименование товара в ветеринарных сопроводительных документах не соответствовало указанному на маркировке, что не позволяло госинспекторам точно идентифицировать товар.

При осмотре и проверке документов также выяснилось, что на части товара весом 2940 килограмм русскоязычная маркировка плохо читаема.

Кроме того, этикетки на товар наклеены таким образом, что вскрытие возможно без нарушения её целостности, а на бланке ветеринарного сертификата отсутствует типографский номер (нанесён рукописным способом).

Все вышеперечисленные факты являются нарушением ветеринарных норм Евразийского Экономического союза.

Сотрудники Управления напоминают, что на импортёров пищевой продукции ложится обязанность предоставить полную информацию о товаре на русском языке путем наклеивания этикеток, в противном случае товар не будет разрешено ввозить в Российскую Федерацию.

Решением сотрудников территориального Управления Россельхознадзора движение груза приостановлено до устранения нарушений.