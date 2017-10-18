Депутаты предлагают приравнять венчание к официальному браку

На сегодняшний день православие является крупнейшей конфессией в России

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В России венчание могут приравнять к официальному браку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Депутат Госдумы Владимир Сысоев рассказал, что уже начал готовить поправки в Семейный кодекс, после принятия которых акт венчания будет иметь юридическую силу.



Комментируя эту инициативу, Сысоев отметил, что на сегодняшний день православие является крупнейшей конфессией в России. И уже сейчас существует много пар, которые венчались и живут вместе, но в загсе не регистрировали свои отношения. Дополнения в Семейный кодекс должны придать церковной процедуре юридический статус.







Депутат отметил, что юридический статус венчания снимет множество вопросов, которые возникнут в случае, если венчавшаяся пара расстается.



«То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в загсе. Таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции», - отметил Сысоев.



Ранее о том, что в настоящее время много пар живут вместе после венчания, не считая необходимым регистрировать семью в загсе