Мужчина чудом выжил, собирая шишку в лесах Приморья 18:40, 18 октября Мужчина чудом выжил, собирая шишку в лесах Приморья
Новая рассылка в WhatsApp пугает мамочек Приморья 18:12, 18 октября Новая рассылка в WhatsApp пугает мамочек Приморья
Стало известно, когда пройдёт очередное заседание по делу Пушкарёва 17:49, 18 октября Стало известно, когда пройдёт очередное заседание по делу Пушкарёва (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 19 четверг
00:38
Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России
00:38
Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
00:38
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
00:02
Прокуратура Владивостока оштрафовала КГУП «Приморский водоканал»
Октябрь, 18 среда
23:27
Депутаты предлагают приравнять венчание к официальному браку
22:39
Российский рынок легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев вырос на 1,6%
21:28
Образование продлевает жизнь, - ученые
20:29
Приморские браконьеры вышли на рыбалку
19:12
ГИБДД Приморья: Водителям пора «переобуваться»
18:40
Мужчина чудом выжил, собирая шишку в лесах Приморья
18:12
Новая рассылка в WhatsApp пугает мамочек Приморья
18:00
Из-за лесных пожаров в Приморье школьников не пускают в лес Эксклюзив
17:49
Стало известно, когда пройдёт очередное заседание по делу Пушкарёва Эксклюзив
17:49
Петр Осичанский: Ситуация с приморскими моряками в ОАЭ - не трагедия Эксклюзив
17:37
Турецкую курицу не пустили во Владивосток
17:35
Вопросы ремонта дворов в 2018 году обсудили в администрации Владивостока
17:23
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году
17:10
Строительство большого современного моста к селу Кроуновка в Уссурийске начнется в этом году
17:08
Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке
16:58
В муниципалитетах Приморья усилят противопожарные меры
16:45
Моряки из Приморья, задержанные в ОАЭ, готовятся подать сигнал SOS
16:31
Директор Приморского океанариума пока остается на посту
16:16
За сутки во Владивостоке произошло более 80 аварий Эксклюзив
16:06
Светлый город
16:04
Гололед на трассе в Приморье стал помехой для автолюбителей Фото
15:51
СМИ помогли семье погибшего в Корее уссурийца
15:38
На улице Верхнепортовой дорожники завершили ремонт и приступили к нанесению разметки
15:12
Приморский эксперт прокомментировал заявление о ядерной войне Эксклюзив
15:00
Известный российский КВНщик проведет конкурс «Краса России» во Владивостоке
14:45
Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США
14:43
В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину
14:30
Спасенный из капкана рысенок погиб в Приморье
14:17
Новый вице-губернатор в Приморье будет договариваться с Москвой
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4219 (158) от 19 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Физрук воплощает мечту Роберта Рождественского
Аэропортам Дальнего Востока добавят свободы
Ремонт дорог: по федеральной программе и по просьбе жителей
Вице-губернатору определили обязанности в Москве
Пожары полыхают в труднодоступных для техники местах
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Депутаты предлагают приравнять венчание к официальному браку

На сегодняшний день православие является крупнейшей конфессией в России
Фото: pravoslavie.ru Фото: pravoslavie.ru
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В России венчание могут приравнять к официальному браку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Депутат Госдумы Владимир Сысоев рассказал, что уже начал готовить поправки в Семейный кодекс, после принятия которых акт венчания будет иметь юридическую силу.

Комментируя эту инициативу, Сысоев отметил, что на сегодняшний день православие является крупнейшей конфессией в России. И уже сейчас существует много пар, которые венчались и живут вместе, но в загсе не регистрировали свои отношения. Дополнения в Семейный кодекс должны придать церковной процедуре юридический статус.



Депутат отметил, что юридический статус венчания снимет множество вопросов, которые возникнут в случае, если венчавшаяся пара расстается.

«То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в загсе. Таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции», - отметил Сысоев.

Ранее о том, что в настоящее время много пар живут вместе после венчания, не считая необходимым регистрировать семью в загсе 

Похожие новости
Российский рынок легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев вырос на 1,6%
22:39, 18 октября 2017 Российский рынок легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев вырос на 1,6%

И составил 3,9 миллиона единиц

ГИБДД Приморья: Водителям пора «переобуваться»
19:12, 18 октября 2017 ГИБДД Приморья: Водителям пора «переобуваться»

В крае уже наблюдаются минусовые температуры и осадки в виде снега

Турецкую курицу не пустили во Владивосток
17:37, 18 октября 2017 Турецкую курицу не пустили во Владивосток

Движение груза приостановлено до устранения нарушений

Вопросы ремонта дворов в 2018 году обсудили в администрации Владивостока
17:35, 18 октября 2017 Вопросы ремонта дворов в 2018 году обсудили в администрации Владивостока

В этом году по программе завершается ремонт 14 дворов

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году
17:23, 18 октября 2017 Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

Строительство большого современного моста к селу Кроуновка в Уссурийске начнется в этом году
17:10, 18 октября 2017 Строительство большого современного моста к селу Кроуновка в Уссурийске начнется в этом году

В настоящее время проходит аукцион на определение подрядчика

Директор Приморского океанариума пока остается на посту
16:31, 18 октября 2017 Директор Приморского океанариума пока остается на посту

Пока неизвестно, кто станет новым руководителем Научного центра