Российский рынок легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев вырос на 1,6%

И составил 3,9 миллиона единиц

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Вторичный рынок легковых авто в России за январь-сентябрь текущего года вырос в годовом выражении на 1,6% и составил 3,9 миллиона единиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Лидером вторичного рынка остается российская марка Lada, на долю которой приходится 27% от общего объема. В количественном выражении это составляет 1,061 миллиона штук – на 0,9% меньше, чем год назад.



На второй позиции расположилась японская Toyota, чей показатель достиг 434,53 тысяч экземпляров (снижение на 0,8%). Третье место занял другой японский бренд – Nissan – с результатом 209,559 тысячи машин (рост на 2,5%).



В топ-10 также вошли автомобили Mitsubishi (снижение на 2%). Остальные бренды находятся в плюсе.



Если говорить о моделях, то в этом случае лидерскую позицию занимает хэтчбек Lada 2114. Объем вторичного рынка этой модели за девять месяцев составил 114,755 тысячи единиц, что на 0,7% ниже результата годичной давности.



Второе место досталось седану Lada 2107 с показателем 104,791 тысячи штук, снижение на 4,4%. На третьей строке находится Ford F Focus (97,217 тысячи штук, рост на 2,3%).



Кроме того, в десятке лидеров рост зафиксирован также у Lada 2170 (на 5,5%) и Hyundai Solaris (на 28%).