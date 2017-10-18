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Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым
Фото: 2017god.org Фото: 2017god.org
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Календарь выходных дней в 2018 году уже утвержден правительством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте правительства.

Согласно утвержденному документу, в 2018 году будут перенесены выходные дни:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.



Самые длинные выходные в 2018 году будут на новогодние и рождественские праздники. В России выходные будут длиться с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Также три выходных дня будет на День защитника Отечества – с 23 по 24 февраля. Международный женский день в России в 2018 году будем праздновать с 8 по 11 марта. На праздник Весны и Труда придется четыре дня выходных с 29 апреля по 2 мая. А вот на День Победы – 9 мая – будет лишь 1 выходной в 2018 году.

Три выходных утвердило правительство и на празднование Дня России – не надо будет ходить на работу с 10 по 12 июня. Еще одни длинные выходные ждут россиян на День народного единства – с 3 по 5 ноября.

Из-за переносов рабочими станут суббота, 28 апреля, суббота, 9 июня, и суббота, 29 декабря

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