Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Календарь выходных дней в 2018 году уже утвержден правительством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте правительства.



Согласно утвержденному документу, в 2018 году будут перенесены выходные дни:

с субботы 6 января на пятницу 9 марта;

с воскресенья 7 января на среду 2 мая;

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.







Самые длинные выходные в 2018 году будут на новогодние и рождественские праздники. В России выходные будут длиться с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.



Также три выходных дня будет на День защитника Отечества – с 23 по 24 февраля. Международный женский день в России в 2018 году будем праздновать с 8 по 11 марта. На праздник Весны и Труда придется четыре дня выходных с 29 апреля по 2 мая. А вот на День Победы – 9 мая – будет лишь 1 выходной в 2018 году.



Три выходных утвердило правительство и на празднование Дня России – не надо будет ходить на работу с 10 по 12 июня. Еще одни длинные выходные ждут россиян на День народного единства – с 3 по 5 ноября.



Из-за переносов рабочими станут суббота, 28 апреля, суббота, 9 июня, и суббота, 29 декабря