Образование продлевает жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что образование увеличивает продолжительность жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты уверены, что каждый учебный год добавляет в среднем 12 месяцев жизни. Практически все вредные привычки, образ жизни в той или иной степени связан с ДНК. Экспертам удалось открыть две новых вариации в генах, которые управляют уровнем холестерина в крови и работой иммунной системы.

Ученые отмечают, что продолжительность жизни связана с такими факторами как образование и вес. Были проанализированы данные 600 человек. Исследователи уверены – год обучения в высшем учебном заведении добавляет нам один год, а каждый лишний килограмм сокращает жизнь примерно на два месяца.

Получается, что учеба и диета – прямой путь к долголетию. Британцы объясняют это тем, что обучение формирует правильный образ жизни (как и режим питания). Именно поэтому удается избежать преждевременной кончины.

А вот от курения все же следуют отказаться. Последние исследования подтвердили, что тот, кто ежедневно выкуривает по пачке сигарет, сокращает свою жизнь примерно на семь лет.