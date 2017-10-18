Строительство большого современного моста к селу Кроуновка в Уссурийске начнется в этом году

В настоящее время проходит аукцион на определение подрядчика

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В этом году в Уссурийске начнется строительство большого современного моста к селу Кроуновка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию краю. В настоящее время проходит аукцион на определение подрядчика, который в дальнейшем будет осуществлять строительство мостового сооружения через реку Борисовка. Подача заявок продлится до 7 ноября. Начальная максимальная цена контракта около 330 миллионов рублей.

Строительство нового моста начнется уже в этом году, а работы должны быть выполнены в течение 11 месяцев с момента заключения государственного контракта.

Проект нового современного моста подготовило ООО «ПримПроект». Проектно-сметная документация прошла государственную строительную экспертизу, что является обязательным условием для строительства конструкций данного вида.

Строительство нового моста будет осуществляться в рамках программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013–2021 годы».

Отметим, общая протяженность асфальтобетонного моста с подходами к нему составит 850 метров, самого моста – более 12 метров. Ширина проезжей части – шесть метров, по три на полосу. Согласно техзаданию срок службы моста при надлежащем обслуживании – 20 лет.

Напомним, мостовая конструкция около села Кроуновка была разрушена в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года.