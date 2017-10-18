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Общество

Директор Приморского океанариума пока остается на посту

Пока неизвестно, кто станет новым руководителем Научного центра
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк продолжает свою работу, несмотря на то, что недавно им было написано заявление об отставке. Он продолжит свою работу до того момента, пока руководством Национального научного центра морской биологии не будет найден новый директор. Об этом РИА VladNews сообщили в пресс-службе Приморского океанариума. 

Напомним, Александр Михайлюк подал заявление об отставке после очередного инцидента на территории Научного центра. Во вторник, 10 октября, вследствие острого респираторного заболевания погибла самка дельфина по кличке Ева. Директор Океанариума взял ответственность за гибель животного на себя и написал заявление об отставке. Однако нового кандидата на эту должность ещё не нашли, поэтому Александр Михайлюк продолжает свою работу в комплексе. 

Стоит отметить, что за четыре года работы Приморского Океанариума погибло около 18 животных. Обстоятельства гибели некоторых из них ещё выясняют.

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