Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке 17:08, 18 октября Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке
Моряки из Приморья, задержанные в ОАЭ, готовятся подать сигнал SOS 16:45, 18 октября Моряки из Приморья, задержанные в ОАЭ, готовятся подать сигнал SOS
Директор Приморского океанариума пока остается на посту 16:31, 18 октября Директор Приморского океанариума пока остается на посту
Новостная лента
Октябрь, 18 среда
17:13
Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России
17:13
Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
17:13
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
17:10
Строительство большого современного моста к селу Кроуновка в Уссурийске начнется в этом году
17:08
Неделя остается до выхода картины «Матильда» во Владивостоке
16:58
В муниципалитетах Приморья усилят противопожарные меры
16:45
Моряки из Приморья, задержанные в ОАЭ, готовятся подать сигнал SOS
16:31
Директор Приморского океанариума пока остается на посту
16:16
За сутки во Владивостоке произошло более 80 аварий Эксклюзив
16:06
Светлый город
16:04
Гололед на трассе в Приморье стал помехой для автолюбителей Фото
15:51
СМИ помогли семье погибшего в Корее уссурийца
15:38
На улице Верхнепортовой дорожники завершили ремонт и приступили к нанесению разметки
15:12
Приморский эксперт прокомментировал заявление о ядерной войне Эксклюзив
15:00
Известный российский КВНщик проведет конкурс «Краса России» во Владивостоке
14:45
Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США
14:43
В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину
14:30
Спасенный из капкана рысенок погиб в Приморье
14:17
Новый вице-губернатор в Приморье будет договариваться с Москвой
13:42
Большой международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017» во Владивостоке
13:31
Торт с металлической добавкой продавали во Владивостоке
13:28
«Ростелеком» и Фонд новых форм развития образования помогут школьникам осваивать передовые технологии IT-отрасли в технопарках «Кванториум» Фото
13:19
Apple неприятно удивил своих пользователей Эксклюзив
13:07
В Приморье появились новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей Фото
12:55
Во Владивостоке автомобилист совершил наезд на ребенка Эксклюзив
12:44
Когда выгодно приобрести доллар во Владивостоке?
12:32
МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги
12:31
Группа «LOUNA» представит новый альбом во Владивостоке
12:20
Две сотрудницы столовой попались на краже продуктов в Приморье
12:18
Бомбовый дискач 90-х пройдет во Владивостоке Видео
12:08
Два автолюбителя не поделили трассу во Владивостоке Эксклюзив
11:56
Массовое ДТП с участием фуры произошло на трассе в Приморье Видео
11:42
В Приморье водитель «легковушки» залетел под грузовик Эксклюзив
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4218 (157) от 18 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Чистый автобус»: каждый третий просит тряпки
Горожане обсуждают изменения в Генплан столицы Приморья
Голосуем за леопарда
Знай наших вдали от столиц
Авиаперелеты дальневосточников приказано сделать доступней
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

За сутки во Владивостоке произошло более 80 аварий

Зарегистрировано 328 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 88 ДТП, 57 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 10 аварий обошлись составлением европротоколов. В одном ДТП пострадал один человек.

За сутки сотрудники ДПС остановили 11 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 11 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 14 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили двух любителей превысить скорость. Остановлено три автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 48 автомобилиста, а 114 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении пятерых таксистов и семерых водителей автобусов составлены соответствующие протоколы.

На штраф-стоянку поставлено 44 авто.

Всего во вторник, 17 октября, в приморской столице зарегистрировано 328 нарушений ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Гололед на трассе в Приморье стал помехой для автолюбителей
16:04, 18 октября 2017 Гололед на трассе в Приморье стал помехой для автолюбителей

Многие были вынуждены прекращать дальнейшее движение

В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину
14:43, 18 октября 2017 В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину

Пострадавший госпитализирован в больницу

Во Владивостоке автомобилист совершил наезд на ребенка
12:55, 18 октября 2017 Во Владивостоке автомобилист совершил наезд на ребенка

Автолюбитель с места происшествия скрылся

Две сотрудницы столовой попались на краже продуктов в Приморье
12:20, 18 октября 2017 Две сотрудницы столовой попались на краже продуктов в Приморье

Злоумышленницы предстанут перед судом

Два автолюбителя не поделили трассу во Владивостоке
12:08, 18 октября 2017 Два автолюбителя не поделили трассу во Владивостоке

Один из участников движения получил травмы

Массовое ДТП с участием фуры произошло на трассе в Приморье
11:56, 18 октября 2017 Массовое ДТП с участием фуры произошло на трассе в Приморье

В настоящее время все подробности устанавливаются

В Приморье водитель «легковушки» залетел под грузовик
11:42, 18 октября 2017 В Приморье водитель «легковушки» залетел под грузовик

Пассажир легкового авто госпитализирован в ВКБ№2