За сутки во Владивостоке произошло более 80 аварий

Зарегистрировано 328 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 88 ДТП, 57 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 10 аварий обошлись составлением европротоколов. В одном ДТП пострадал один человек.

За сутки сотрудники ДПС остановили 11 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 11 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 14 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили двух любителей превысить скорость. Остановлено три автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 48 автомобилиста, а 114 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении пятерых таксистов и семерых водителей автобусов составлены соответствующие протоколы.

На штраф-стоянку поставлено 44 авто.

Всего во вторник, 17 октября, в приморской столице зарегистрировано 328 нарушений ПДД.

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