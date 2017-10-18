Банк планирует выравнять свое ценовое предложение в соответствии с уровнем ставок на рынке

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США. Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0,04-0,35 п.п. Теперь максимальная ставка по вкладам в долларах составляет: по продукту «Сохраняй Онлайн» 1,35%, по «Пополняй Онлайн» 1,15%, по «Управляй Онлайн» 0,80%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

«Сбербанк принял решение повысить ставки по вкладам в долларах США, чтобы выравнять свое ценовое предложение в соответствии с уровнем ставок на рынке», – прокомментировал и.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Максим Степочкин.