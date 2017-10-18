Гололед на трассе в Приморье стал помехой для автолюбителей

Многие были вынуждены прекращать дальнейшее движение

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Автомобилисты некоторых районов Приморья стали заложниками приятного явления – гололеда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Оледеневшую трассу Дальнереченск – Восток-2 автомобилисты наблюдали сегодня утром. Во избежание транспортных происшествий многие водители останавливались на обочине и ждали, пока температура воздуха не поднимается для плюсовых значений.

Однако были и смельчаки, которых не пугал гололед и летняя резина. Один из таких автолюбителей и вовсе оказался в кювете.

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