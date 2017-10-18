На улице Верхнепортовой дорожники завершили ремонт и приступили к нанесению разметки

Новая разметка наносится на пешеходных переходах и автобусных остановках

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

На улице Верхнепортовой во Владивостоке завершается ремонт дороги, проводимый в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подрядчики уже уложили асфальтобетон на всем участке и приступили к нанесению дорожной разметки.

Напомним, что здесь заменили более 6 тысяч бордюров, восстановили люки и решётки инженерных коммуникаций с заменой плит перекрытия, отремонтировали тротуары и уложили новый щебёночно-мастичный асфальтобетон.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, подрядная организация уже приступила к нанесению дорожной разметки.

«В первую очередь новая разметка наносится на пешеходных переходах и автобусных остановках, – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Впереди ещё нанесение осевых линий разметки – сплошных, двойных сплошных и прерывистых».