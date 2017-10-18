Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России

Голосование проходит в телеграмм-канале

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко выдвинули на звание самого сексуального из вновь назначенных губернаторов, сообщает РИА VladNews.

«Душу подводника под пиджаком не спрячешь. Но он и на суше очень даже ничего», - именно так звучит представление врио губернатора Приморья.

Отметим, что голосование проходит в телеграмм-канале SexyGuber, где Андрей Тарасенко занимает вторую строчку в голосовании, набрав 18% голосов. В лидерах на сегодняшний день Михаил Ведерников из Псковской области.

Выбрать самого сексуального губернатора России из 11 претендентов можно с 17 по 24 октября.

Напомним, что с 4 октября указом президента России Владимира Путина врио губернатора Приморья назначен Андрей Тарасенко.