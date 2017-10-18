Кремль: Навальный не станет Президентом РФ 15:26, 18 октября Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
Приморский эксперт прокомментировал заявление о ядерной войне 15:12, 18 октября Приморский эксперт прокомментировал заявление о ядерной войне (Эксклюзив)
В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину 14:43, 18 октября В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину
Новостная лента
Октябрь, 18 среда
15:43
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
15:43
Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
15:43
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
15:38
На улице Верхнепортовой дорожники завершили ремонт и приступили к нанесению разметки
15:12
Приморский эксперт прокомментировал заявление о ядерной войне Эксклюзив
15:00
Известный российский КВНщик проведет конкурс «Краса России» во Владивостоке
14:45
Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США
14:43
В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину
14:30
Спасенный из капкана рысенок погиб в Приморье
14:17
Новый вице-губернатор в Приморье будет договариваться с Москвой
14:04
Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России
13:42
Большой международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017» во Владивостоке
13:31
Торт с металлической добавкой продавали во Владивостоке
13:28
«Ростелеком» и Фонд новых форм развития образования помогут школьникам осваивать передовые технологии IT-отрасли в технопарках «Кванториум» Фото
13:19
Apple неприятно удивил своих пользователей Эксклюзив
13:07
В Приморье появились новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей Фото
12:55
Во Владивостоке автомобилист совершил наезд на ребенка Эксклюзив
12:44
Когда выгодно приобрести доллар во Владивостоке?
12:32
МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги
12:31
Группа «LOUNA» представит новый альбом во Владивостоке
12:20
Две сотрудницы столовой попались на краже продуктов в Приморье
12:18
Бомбовый дискач 90-х пройдет во Владивостоке Видео
12:08
Два автолюбителя не поделили трассу во Владивостоке Эксклюзив
11:56
Массовое ДТП с участием фуры произошло на трассе в Приморье Видео
11:42
В Приморье водитель «легковушки» залетел под грузовик Эксклюзив
11:30
Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Приморье
11:17
Экстрим-фестиваль «Мосты» собрал во Владивостоке любителей BMX, скейтов и самокатов Видео
11:04
Жительница Владивосток пойдет под суд за передачу наркотиков в СИЗО
10:53
Девушка, пропавшая во Владивостоке два месяца назад, найдена
10:45
Последствия пожара в центре Владивостока Фото
10:40
Сотрудница СИЗО Владивостока получила огнестрельное ранение
10:28
Хореограф из Тюмени назвала Владивосток «пятой точкой» России Видео
10:24
Стали известны подробности серьезного пожара в центре Владивостока Фото
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4218 (157) от 18 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Чистый автобус»: каждый третий просит тряпки
Горожане обсуждают изменения в Генплан столицы Приморья
Голосуем за леопарда
Знай наших вдали от столиц
Авиаперелеты дальневосточников приказано сделать доступней
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину

Пострадавший госпитализирован в больницу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

На железнодорожных путях перегона станций Океанская – Вторая речка Дальневосточной железной дороги электропоезд сбил человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛУ УМВД на транпорте.

По предварительной информации установлено, что 58-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Машинист пригородного электропоезда, заметив мужчину, стал подавать звуковые сигналы о приближающем поезде и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако, столкновения избежать не удалось. Пострадавший госпитализирован в больницу города Владивостока.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Во Владивостоке автомобилист совершил наезд на ребенка
12:55, 18 октября 2017 Во Владивостоке автомобилист совершил наезд на ребенка

Автолюбитель с места происшествия скрылся

Две сотрудницы столовой попались на краже продуктов в Приморье
12:20, 18 октября 2017 Две сотрудницы столовой попались на краже продуктов в Приморье

Злоумышленницы предстанут перед судом

Два автолюбителя не поделили трассу во Владивостоке
12:08, 18 октября 2017 Два автолюбителя не поделили трассу во Владивостоке

Один из участников движения получил травмы

Массовое ДТП с участием фуры произошло на трассе в Приморье
11:56, 18 октября 2017 Массовое ДТП с участием фуры произошло на трассе в Приморье

В настоящее время все подробности устанавливаются

В Приморье водитель «легковушки» залетел под грузовик
11:42, 18 октября 2017 В Приморье водитель «легковушки» залетел под грузовик

Пассажир легкового авто госпитализирован в ВКБ№2

Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Приморье
11:30, 18 октября 2017 Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Приморье

За сутки было потушено восемь возгораний

Жительница Владивосток пойдет под суд за передачу наркотиков в СИЗО
11:04, 18 октября 2017 Жительница Владивосток пойдет под суд за передачу наркотиков в СИЗО

Запрещенные вещества были спрятаны в продукты