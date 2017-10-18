В пригороде Владивостока электричка сбила мужчину

Пострадавший госпитализирован в больницу

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

На железнодорожных путях перегона станций Океанская – Вторая речка Дальневосточной железной дороги электропоезд сбил человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛУ УМВД на транпорте.

По предварительной информации установлено, что 58-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Машинист пригородного электропоезда, заметив мужчину, стал подавать звуковые сигналы о приближающем поезде и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако, столкновения избежать не удалось. Пострадавший госпитализирован в больницу города Владивостока.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

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