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Общество

Известный российский КВНщик проведет конкурс «Краса России» во Владивостоке

Красочное шоу состоится 6 ноября
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Артист шоу «Однажды в России», участник «Сборной Камызякского края» по КВН Вячеслав Макаров станет ведущим финального шоу всероссийского конкурса «Краса студенчества России», которое пройдет в Приморском крае 6 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Вячеслав является обладателем награды «Золотой голос КВН» в 2014 и 2015 годах, чемпионом Высшей лиги Международного Союза Клуба Весёлых и Находчивых в составе «Сборной Камызякского края по КВН». Артист широко известен благодаря своим вокальным данным и чувству юмора.

Зрителями финального шоу конкурса таланта и красоты в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский станут около 2,5 тысяч жителей и гостей Приморского края.

Напомним, «Краса студенчества России» будет проходить с 1 по 6 ноября. Мероприятие соберет участниц со всей страны. В первые дни состоятся отборочные этапы, по результатам которых будут определены 12 конкурсанток, прошедших в финал. Победительницу выберут во время заключительного шоу 6 ноября. Главная отличительная особенность “Красы” в том, что это не просто соревнование красоты. Это конкурс, который оценивает всю многогранность девушек: талант, грациозность, интеллектуальную составляющую.

Отметим, организаторы конкурса постепенно приоткрывают завесу тайны о знаменитостях, которые будут проводить и судить мероприятия «Красы студенчества России». Так, в состав жюри финального этапа войдет команда КВН «Детективное Агентство «Лунный свет» (ДАЛС). Вице-чемпионы Высшей лиги Клуба Веселых и Находчивых, белгородцы Филипп Воронин и Тимур Бабъяк приедут во Владивосток уже не в первый раз – в сентябре 2016 года ДАЛС выступил здесь на Летнем кубке КВН.

В состав жюри финала также войдут еще несколько известных человек, но организаторы пока сохраняют интригу.

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