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Общество

СМИ помогли семье погибшего в Корее уссурийца

Тело приморца доставят на родину бесплатно
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Тело жителя Уссурийска, погибшего в южнокорейском городе Сувон, доставят в Россию за счет средств работодателя. Родственники погибшего благодарят СМИ за участие, они уверены, что только из-за шумихи, поднявшейся в прессе, корейская сторона готова оплатить транспортные расходы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА UssurMedia.

Тело погибшего россиянина в ближайшее время доставят в Приморье, а все расходы оплатит корейская сторона, а именно строительная компания, где работал уссуриец. Сумма, необходимая для доставки гроба из Кореи в Россию, составила 19 тысяч долларов.

Напомним, ранее в СМИ появилась о том, что в южнокорейском городе Сувон погиб 52-летний житель Уссурийска, который нелегально трудился на стройке. 12 сентября произошел несчастный случай – мужчина сорвался с большой высоты и от полученных травм скончался. 

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