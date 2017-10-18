Спасенный из капкана рысенок погиб в Приморье

В капкане котёнок просидел не один день

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Ветеринары Приморского Сафари-парка не смогли спасти рысёнка, которого накануне нашли в капкане сборщики кедровых шишек. У животного обнаружили перелом правой бедренной кости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского сафари-парка.

В пресс-службе также сообщили, что после определения диагноза, сотрудниками Сафари-парка было принято решение сделать сложную операцию - остеосинтез бедренной кости. Операция длилась почти 4 часа.Ветеринары всеми силами старались поддерживать иммунитет маленькой рыси, но к сожалению, спасти котёнка не удалось. Котёнок погиб вчера, 17 октября

Сотрудники Сафари-парка уверены, что ключевую роль в том, что животное не удалось вернуть к жизни, сыграли долгое нахождение котёнка в капкане и молодой неокрепший организм.

Напомним, рысёнка нашли в среду, 11 октября, сборщики шишек, которые помогли ему выбраться из капкана. Детеныш дикой кошки много времени пробыл в смертельной западне, так как когда его нашли, он был сильно истощен и поранен, способен только на жалобное мяуканье