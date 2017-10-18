Бомбовый дискач 90-х пройдет во Владивостоке

Стоимость билетов: от 1000 до 1500 руб.

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Меняются поколения, но танцевальная музыка и артисты 90-х не забываются. Причём не только люди постарше с удовольствием посещают "Дискотеки 90-х". Часто на них приводят и детей, которые растут на любимых композициях своих родителей.

Главная особенность "Дискотеки 90-х" - интерактивность. Вы не просто придёте на концерт послушать любимую музыку. Хотя и этот вариант уже нравится многим. Но здесь вы сможете от души потанцевать и расслабиться.

Если же 90-е для вас – это лишь исторический период, который вы плохо помните, то такая дискотека станет для вас отличным открытием. Ну и, разумеется, это отличный вариант для корпоратива. Собирайте всех своих коллег и отправляйтесь на самое уникальное танцевальное шоу. Поверьте, вам будет что вспомнить!

Популярность "Дискотеки 90-х" настолько высока, что по всей нашей необъятной стране выстраиваются очереди у касс.

Вернуться в атмосферу 90-х и недавних 2000-х, совсем не сложно. Достаточно увидеть и услышать вживую легенды тех лет, вспомнить хиты, под которые мы жили, испытать все те ощущения, которыми была наполнена наша юность и молодость.

Участники:

Виктория Воронина («Пропаганда»),

Оксана Ковалевская («Краски»),

«Фактор-2».

Сбор гостей в 19:00.

Начало вечеринки в 20:00.



Начало: 19:00.

Консультации по онлайн-покупке билетов по тел.: +7(423) 243-22-22.

ул. Набережная, 9