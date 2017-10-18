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Общество

Apple неприятно удивил своих пользователей

Новая версия ПО вызвала массу негодования
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Новое обновление iOs 11.0.3 вызвало массу недовольства у владельцев гаджетов компании Apple, сообщает РИА VladNews.

После обновления своих девайсов пользователи стали замечать массу недочетов. Самый главный среди них - отсутствие уведомлений от таких приложений как WhatsApp, Vider, Instgram и так далее. Проблема появилась только после обновления ПО до версии 11.0.3 и коснулась многих владельцев iPhone. Корреспондент агентства обратился в службу технической поддержки Apple, где оператор попыталась предложить решить проблему самостоятельно. Однако ни один из четырех предложенных способов ситуацию не исправил.   

"На данный момент в Apple уже знают о проблеме и принимают необходимые меры по их устранению", - сообщил собеседник агентства. Пользователям "яблочных" девайсов посоветовали подождать выхода новой версии ПО, где будут устранены все предшествующие недочеты.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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