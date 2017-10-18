В Приморье появились новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Банк России ввел в обращение новые банкноты 12 октября 2017 года.

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Новые банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего Востока поступили в наличное обращение на территории Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дальневосточное ГУ Центрального банка Российской Федерации.

В настоящее время новые банкноты получили кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Банкноты попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций.

Данные банкноты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без каких-либо ограничений.

Напомним, Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области.

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе общероссийского конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более 3 миллионов человек, были определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Подробная информация об особенностях новых банкнот Банка России и их признаках подлинности размещена на сайте www.cbr.ru.