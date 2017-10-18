Во Владивостоке автомобилист совершил наезд на ребенка

Автолюбитель с места происшествия скрылся

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Авария с участием пешехода произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел еще 12 октября в районе улицы Семеновская, 15. Водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на ребенка - девочку 2000 года рождения. В момент происшествия ребенок стоял на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса. В результате аварии 16-летняя девочка получила телесные травмы - ушиб и ссадины ноги. ребенку назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции на данный момент разыскивают очевидцев и виновника аварии, который с места происшествия скрылся.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.