Когда выгодно приобрести доллар во Владивостоке?

Курс валют на 18 октября

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57,33 рубля, а евро-67,45 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что до конца года россиянам не рекомендуется обменивать отечественную валюту на американскую, либо европейскую валюты. По их мнению, курс доллара и евро нестабилен. И в таком состоянии он продержится вплоть до начала следующего года.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 57.50 рубля, а продать валюту выгодно в Банке ФИНАМ за 57.20 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Банке Уссури за 67.68 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 67.20 рубля за один евро.