Две сотрудницы столовой попались на краже продуктов в Приморье

Злоумышленницы предстанут перед судом

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В Уссурийске окончено расследование уголовного дела по обвинению двух местных жительниц в покушении на кражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в апреле текущего года 31-летняя и 47-летняя жительницы Уссурийска, являясь работницами столовой учебного заведения, пытались похитить продукты питания. О случившемся служба безопасности учреждения незамедлительно сообщила в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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