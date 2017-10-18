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Два автолюбителя не поделили трассу во Владивостоке

Один из участников движения получил травмы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в обеденное время в районе улицы Сибирцева,89 во Владивостоке. 23 –летний водитель автомобиля марки Hoda Prelude двигался со стороны улицы Аксаковская в сторону улицы Шефнера. По неизвестным пока причинам водитель не заметил, что другой участник движения на автомобиле марки Honda Airwave собирается разворачиваться, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. За рулем Honda Airwave находился мужчина 81 года рождения.

При инциденте один из участников движения получил сотрясение головного мозга и рваную рану головы. Пострадавший отправлен на амбулаторное лечение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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