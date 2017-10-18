В Приморье водитель «легковушки» залетел под грузовик

Пассажир легкового авто госпитализирован в ВКБ№2

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на 30 километре трассы Седанка – Патрокл. Мужчина 1996 года рождения, управляя транспортным средством марки HondaAccord, двигался со стороны Седанки в сторону Патрокла. По неизвестным пока причинам парень не справился с управлением своего авто и совершил столкновение со стоящим автомобилем марки MitsubishiFuso, за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения.

В результате столкновения пострадал 22-летний пассажир HondaAccord. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму – сотрясение головного мозга, и госпитализирован в ВКБ№2.