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Фоторепортажи

Последствия пожара в центре Владивостока

Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на месте событий
Фото: Михаил Моргун, РИА VladNews Фото: Михаил Моргун, РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Серьезный пожар потушили в центре Владивостока. Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на месте событий.

Напомним, инцидент случился сегодня утром. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города около шести часов утра. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. В здании по улице Адмирала Фокина, 8б горела мансарда и крыша. К 10 часам утра пожар удалось ликвидировать. При инциденте никто не пострадал. Последствия возгорания запечатлел фотокорреспондент агентства. 

Автор фоторепортажа: Михаил Моргун, РИА VladNews

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